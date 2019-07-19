Когда друг уснул, избил его девушку и изнасиловал: жителя Чувашии за это приговорили к 3 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-19T18:12:20+03:00

Данное решение суда, к слову, еще не вступило в свою законную силу

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36-летнего жителя Канашского района признали виновным в изнасиловании.

Как было доказано в суде, вечером 13 марта текущего года в одном из сел мужчина выпивал с приятелем и его 27-летней девушкой. Когда собутыльник, не выдержав возлияний уснул, осужденный обратил свое пристальное внимание на его подругу.

Его «ухаживания» вылились в избиение. Подавив таким образом сопротивление девушки фигурант дела изнасиловал ее.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Данный приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU