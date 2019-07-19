2019-07-19T17:49:26+03:00
Общество

На этих выходных в Татарстане спадет жара – до +26

В республику идет погода с неустойчивым характером
Олег ЛУГОВОЙ
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Уже в воскресенье и понедельник в Татарстане прогнозируются дожди, грозы и усиления ветра.Уже в воскресенье и понедельник в Татарстане прогнозируются дожди, грозы и усиления ветра.Фото: Иван ВИСЛОВ
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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, пока республика находится в теплом секторе циклона в малоградиентном барическом поле. Максимальные температуры воздуха днем составляют от +25 до +30 градусов.

Но в ближайшие дни погода начнет меняться. Хотя в субботу, 20 июля, ситуация особо не изменится - местами небольшой дождь, возможна гроза с ветром до 15-18 м/с, днем до +28 градусов, в последующие сутки температура воздуха начнет снижаться.

В воскресенье и понедельник в Татарстан придет погода с неустойчивым характером. Прогнозируются дожди, грозы и усиления ветра. Воздух днем 21 июля максимум прогреется до +26 градусов, а 22 июля – до +24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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