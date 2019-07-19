WorldSkills-2019 в Казани: как будет осуществляться перевозка участников и гостей чемпионата

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-19T19:31:39+03:00

Весь подвижной состав будет забрендирован в стилистке мероприятия, обеспечен указателями

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Уже в августе в Казани пройдет WorldSkills-2019. Сейчас главной задачей для Минтранспорта Татарстана является организация перевозок участников (1,6 тысяч человек) и гостей чемпионата.

- По мере востребованности авиакомпании принимают решения по замене воздушных судов на более вместительные и по увеличению количества рейсов на маршруте Москва-Казань-Москва в пиковые даты прилета и отлета участников мирового чемпионата, - заявил на коллегии Минтранса Татарстана его глава Ленар Сафин.

Также, по его словам, организованные группы будут доставляться на «Казань Экспо», где будут проходить соревнования, от Казанской академии тенниса и выставочного центра «Казанская ярмарка» на автобусах, а от железнодорожного вокзала – электричкой.

Для неорганизованных зрителей запланировано три маршрута доставки шаттлами: от станции метро «Дубравная», парковки «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте и ТЦ «Мега». Плата за проезд на шаттлах взиматься не будет, подчеркнул министр.

Весь подвижной состав будет забрендирован в стилистке мероприятия, обеспечен информационными аншлагами и указателями.

ИСТОЧНИК KP.RU