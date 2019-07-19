В Татарстане 7-летний мальчик упал с обрыва и утонул в пруду

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-19T16:54:34+03:00

Перед гибелью он играл с другими детьми [фото]

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В пятницу, 19 июля, в Актанышском районе Татарстана утонул 7-летний ребенок. Мальчик упал с обрыва в воду, когда играл с друзьями у пруда в села Татарские Суксы. Рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь.

Тело ребенка, которое находилось в трех метрах от берега и на глубине двух метров, достали местные жители.

Известно, что около водоема установлен аншлаг «Купание запрещено».

– Обстоятельства гибели и причина происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU