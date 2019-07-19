В марийском Козьмодемьянске отремонтируют очистные сооружения за 343 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-19T19:02:14+03:00

В текущем году на работы потратят 300 миллионов, а в следующем – оставшиеся 43,4 миллиона

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Скоро в марийском Козьмодемьянске начнутся работы по реконструкции очистных сооружений. 343,3 миллиона рублей на это уже выделено из бюджета города. Соответствующий тендер же опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2020 года. Известно, что в текущем году на них потратят 300 миллионов, а в следующем – оставшиеся деньги.

Согласно техническому заданию, в ходе реконструкции будут исправлены все имеющиеся у сооружения недочеты и повреждения. В частности, речь идет о трещинах, разрешении бетонных слоев, ржавчине. Кроме того, на территории будут построены здания биологических очистных сооружений, газопоршневой электростанции и проведен ремонт помещения диспетчерской.

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ИСТОЧНИК KP.RU