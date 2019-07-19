СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-19T15:52:07+03:00

Лидерами стали Чебоксары и Новочебоксарк с 2052 и 517 новорожденными соответственно Фото: Олег УКЛАДОВ

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С начала 2019 года в Чувашии рождаемость упала на 10% (531 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го Такие данные приводит Чувашстат.

Известно, что основная часть детей (3099) родилась в городах. Лидерами стали Чебоксары и Новочебоксарк с 2052 и 517 новорожденными соответственно.

Уменьшились в республике, правда, и показатели смертности - на 5,7% (390). В общем же, в Чувашии с начала 2019 года скончалось 6,4 тысячи человек. Причинами смерти большинства из них называют заболевания сердца и сосудов, новообразования и внешние причины.

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ИСТОЧНИК KP.RU