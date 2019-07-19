2019-07-19T16:42:02+03:00
Общество

С 28 июля в Набережных Челнах на 300 рублей подорожает проездной билет на трамвай

Его стоимость будет составлять 1200 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о проездном билете, который предоставляет право на неограниченное количество поездокРечь идет о проездном билете, который предоставляет право на неограниченное количество поездокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что с 28 июля в Набережных Челнах изменится стоимость месячного проездного билета на трамвай, который предоставляет право на неограниченное количество поездок. Так, он будет стоить 1 200 рублей, вместо привычных 900. Об этом сообщает пресс-служба «Электротранспорта» города.

Основанием такого решения в организации называют постановление Госкомитета Татарстана по тарифам от 21 июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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