С 28 июля в Набережных Челнах на 300 рублей подорожает проездной билет на трамвай
Стало известно, что с 28 июля в Набережных Челнах изменится стоимость месячного проездного билета на трамвай, который предоставляет право на неограниченное количество поездок. Так, он будет стоить 1 200 рублей, вместо привычных 900. Об этом сообщает пресс-служба «Электротранспорта» города.
Основанием такого решения в организации называют постановление Госкомитета Татарстана по тарифам от 21 июня 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU