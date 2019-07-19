2019-07-19T15:08:56+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут 82-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

Гульжихан Гафарова вышла из дома в поселке Васильево 18 июля и пропала
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Зеленодольском районе начались поиски 82-летней Гульжихан Гафаровой. Женщина вышла из дома в поселке Васильево в четверг, 18 июля, и пропала. Родные пенсионерки сообщают, что она не ориентируется в пространстве.

Гульжихан ростом 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые длинные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней был надет синий халат с узорами, черные галоши, розовый платок и фиолетовые носки.

Сейчас поисково-спасательный отряд работает как в поселке, так и в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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