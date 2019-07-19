В Марий Эл иномарка сбила насмерть 20-летнюю девушку
Смертельный наезд произошел 19 июля в 1.40 на улице Молодежной в деревне Вочарма Параньгинского района республики. 20-летняя девушка вместе с компанией сельской молодежи стояла на обочине, когда ее на скорости сбила иномарка "Джилли". Автомобилем управлял 23-летний молодой человек.
Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась еще до приезда "скорой помощи".
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл. Обстоятельства ДТП выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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