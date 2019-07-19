«Постоянная драка за них»: жительница Набережных Челнах пожаловала на «опасные» качели
Женщина просит убрать сооружение с бульвара Энтузиастов
Также горожанка добавляет, что рядом с «опасными» качелями постоянно бегают маленькие дети, которые могут пострадать от нихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Набережных Челнов Камила Р. просит администрацию города убрать детские качели с бульвара Энтузиастов. Женщина уверена, что данное сооружение опасно. Жалобу она оставила на портале "Народный контроль".
- Большая просьба снять качели или перенести их на Бульваре Энтузиастов. Здесь постоянная драка за них, - сообщает горожанка.
Также она добавляет, что рядом с «опасными» качелями постоянно бегают маленькие дети, которые могут пострадать от них.
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ИСТОЧНИК KP.RU