«Постоянная драка за них»: жительница Набережных Челнах пожаловала на «опасные» качели

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-19T16:12:14+03:00

Также горожанка добавляет, что рядом с «опасными» качелями постоянно бегают маленькие дети, которые могут пострадать от них Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Жительница Набережных Челнов Камила Р. просит администрацию города убрать детские качели с бульвара Энтузиастов. Женщина уверена, что данное сооружение опасно. Жалобу она оставила на портале "Народный контроль".

- Большая просьба снять качели или перенести их на Бульваре Энтузиастов. Здесь постоянная драка за них, - сообщает горожанка.

Также она добавляет, что рядом с «опасными» качелями постоянно бегают маленькие дети, которые могут пострадать от них.

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ИСТОЧНИК KP.RU