2019-07-19T19:42:22+03:00
Общество

В Казани прохожие не могли вызволить застрявшую между двух гаражей собаку и вызвали спасателей

Чтобы вызволить животное пришлось специнструментом срезать арматуру [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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18 июля в 20.41 в службу "112" позвонила местная жительница и рассказала, что во дворах на улице Октябрьской в Московском районе Казани между двумя гаражами застряла собака. Пес самостоятельно выбраться на свободу не может. По словам женщины, прохожие пытались вызволить животное, но не смогли.

На помощь отправилась дежурная смена ЗПСО№ 2 МЧС Татарстана. Прибыв на место, спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру и освободили собаку из западни, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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