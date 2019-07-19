23 июля в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Дружбы Народов и Московский

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-19T18:46:42+03:00

Объект будет отключен с 8.00 до 17.00 Фото: Евгения ГУСЕВА

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23 июля в Набережных Челнах будет отключен светофор на пресечении проспектов Дружбы Народов и Московский. Связано это с проведением ремонтных работ.

Объект будет отключен с 8.00 до 17.00. Все это время автовладельцев просят руководствоваться дорожными знаками приоритета.

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ИСТОЧНИК KP.RU