23 июля в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Дружбы Народов и Московский
Причина этого – проведение ремонтных работ
Объект будет отключен с 8.00 до 17.00Фото: Евгения ГУСЕВА
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23 июля в Набережных Челнах будет отключен светофор на пресечении проспектов Дружбы Народов и Московский. Связано это с проведением ремонтных работ.
Объект будет отключен с 8.00 до 17.00. Все это время автовладельцев просят руководствоваться дорожными знаками приоритета.
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ИСТОЧНИК KP.RU