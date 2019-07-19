СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-19T17:04:19+03:00

Однако в то время, когда квартиры среднего качества на первичном рынке подешевели на 1,3%, улучшенное жилье подорожало на 0,4% Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первичном рынке стоимость одного квадратного метра снизилась на 0,2%, на вторичном – на 0,7%

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В Марий Эл начали падать цены на жилье. Так, во втором квартале текущего года стоимость одного квадратного метра на первичном рынке (новостройках) снизилась на 0,2%, а на вторичном – на 0,7%, сообщает Маристат. Теперь «квадрат» на стоит 38 тысяч и 37 тысяч рублей соответственно.

Однако в то время, когда квартиры среднего качества на первичном рынке подешевели на 1,3% (36,5 тысяч рублей), улучшенное жилье подорожало на 0,4% (38,9 тысяч рублей).

На вторичном рынке жилья квартиры низкого качестве подешевели на 1,6% (31 тысяча рублей), а квартиры улучшенного качества – на 0,5% (38,9 тысяч рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU