2019-07-19T16:19:33+03:00
Происшествия

В Татарстане заблудившейся пенсионер плутал в лесу всю ночь

Мужчину нашел местный житель
Лика ИСАЕВА
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Мужчина нашли в девяти километрах от его родного села.Мужчина нашли в девяти километрах от его родного села.Фото: Елена РАКОВА
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88-летний пенсионер пропал в среду, 17 июля. Житель поселка Верхние Яки Мамадышского района отправился в лес в 17.00, но назад домой так и не вернулся. Телефон он с собой не взял. Родственники забили тревогу и на поиски пенсионера отправились спасатели, а также волонтеры.

Специалисты дежурной смены ЗПСО№5 обследовали полевые дороги и лесной массив общей площадью 15 квадратных километров от поселка Верхние Яки в сторону поселка Малые Кирмени.

Разыскать мужчину смогли только в четверг, 18 июля, в 13.40. Пенсионера на дороге в девяти километрах от его родного села Верхние Яки обнаружил местный житель. Обессиленного мужчину передали родственникам, сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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