В Татарстане разыскали пропавшего в лесу мужчину больного эпилепсией

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-19T14:35:16+03:00

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МЧС и полицию Татарстана обратилась жительница поселка Удельное Нечасово Тетюшского района. Ее 33-летний сын, больной эпилепсией, вместе с отцом отправился в лес. Там они разминулись, и молодого человека не могут найти с 12.00, телефон он с собой не взял.

Отец пропавшего отправился на поиски повторно. Женщина не смогла объяснить, в какой стороне находится лес, объяснила только, что местные жители называют его Чудовские стрелки - это Юго-западная сторона, в шести километрах от деревни.

На поиски мужчины отправилась дежурная смена ЗПСО№ 1 совместно с пожарными ПСЧ-133 и местными жителями. Они начали прочесывать лесопосадки.

- В 17.28 мужчина был обнаружен живым в соседнем лесничестве, - сообщили в МЧС Татарстана. - Руководителем Тетюшского лесничества он доставлен домой и передан родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU