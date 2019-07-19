Во время WorldSkills-2019 на стенах Спасской башни Казанского Кремля покажут световое шоу
Стало известно, что с 21 по 27 августа на Спасской башне Казанского Кремля каждый вечер в 20.00 будут показывать световые инсталляции. Шоу будут основаны на классических произведениях российского и мирового искусства.
Это не являются чем-то новым для Казани. Однако раньше так горожан и гостей столицы Татарстана радовали лишь в новогодние каникулы. Сейчас же световые инсталляции будут приурочены к проведению в столице Татарстана чемпиона рабочих профессий WorldSkills-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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