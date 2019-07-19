В Казани машина сбила пенсионера, когда он переходил на "красный"
В Казани наезд на пенсионера запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, стоявшего напротив места происшествия.
В четверг, 18 июля, в 11.19 78-летний мужчина сначала решил перейти улицу Беломорская по "зебре" на "зеленый", затем повернул Челюскина. Но тут дожидаться, пока на светофоре загорится "зеленый", он не стал, и в итоге был сбит отечественной легковушкой ВАЗ-2115, которой управлял 29-летний молодой человек.
Не смотря на попытки водителя притормозить, наезда все же избежать не удалось.
В Казани пенсионера машина сбила, когда он переходил на "красный".соцсети
- В результате ДТП мужчина получил сочетанную травму и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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