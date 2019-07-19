2019-07-19T11:06:48+03:00
Происшествия

В Казани машина сбила пенсионера, когда он переходил на "красный"

С места ДТП он был госпитализирован [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В Казани наезд на пенсионера запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, стоявшего напротив места происшествия.

В четверг, 18 июля, в 11.19 78-летний мужчина сначала решил перейти улицу Беломорская по "зебре" на "зеленый", затем повернул Челюскина. Но тут дожидаться, пока на светофоре загорится "зеленый", он не стал, и в итоге был сбит отечественной легковушкой ВАЗ-2115, которой управлял 29-летний молодой человек.

Не смотря на попытки водителя притормозить, наезда все же избежать не удалось.

В Казани пенсионера машина сбила, когда он переходил на "красный".соцсети

- В результате ДТП мужчина получил сочетанную травму и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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