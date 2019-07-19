В Казани машина сбила пенсионера, когда он переходил на "красный"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-19T11:06:48+03:00

С места ДТП он был госпитализирован [видео]

Изменить размер текста: A A

В Казани наезд на пенсионера запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, стоявшего напротив места происшествия.

В четверг, 18 июля, в 11.19 78-летний мужчина сначала решил перейти улицу Беломорская по "зебре" на "зеленый", затем повернул Челюскина. Но тут дожидаться, пока на светофоре загорится "зеленый", он не стал, и в итоге был сбит отечественной легковушкой ВАЗ-2115, которой управлял 29-летний молодой человек.

Не смотря на попытки водителя притормозить, наезда все же избежать не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/721105" frameborder="0"></iframe> В Казани пенсионера машина сбила, когда он переходил на "красный".соцсети

- В результате ДТП мужчина получил сочетанную травму и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU