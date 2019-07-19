В течении всех выходных в Казани будут отключать свет в Приволжском районе
В эти выходные – 20 и 21 июля, в Приволжском районе столицы Татарстана в ряде домов будут отключать свет.
Так, в субботу и воскресенье с 8.00 до 17.00 без электричества оставят дома по следующим адресам: улица Юлиуса Фучика, 99а, 105, 107, 109.
А исключительно в воскресенье, 21 июля, с 8.00 до 17.00 обесточат дом №110 все на той же улице Юлиуса Фучика.
- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».
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ИСТОЧНИК KP.RU