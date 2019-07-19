2019-07-19T10:14:35+03:00
Общество

В течении всех выходных в Казани будут отключать свет в Приволжском районе

Это связано с плановыми работами на сетях
Поделиться:
Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.
Изменить размер текста:

В эти выходные – 20 и 21 июля, в Приволжском районе столицы Татарстана в ряде домов будут отключать свет.

Так, в субботу и воскресенье с 8.00 до 17.00 без электричества оставят дома по следующим адресам: улица Юлиуса Фучика, 99а, 105, 107, 109.

А исключительно в воскресенье, 21 июля, с 8.00 до 17.00 обесточат дом №110 все на той же улице Юлиуса Фучика.

- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанцы жалуются на гигантских тараканов в доме
В Казани бетономешалка сбила подростка, который переходил дорогу по "зебре"
Во время WorldSkills-2019 на стенах Спасской башни Казанского Кремля покажут световое шоу
В Казани на перекрестке Восстания-Ибрагимова асфальт обвалился прямо на пешеходном переходе
В Казани машина сбила пенсионера, когда он переходил на "красный"
В Казани разыскали 10-летнего мальчика, который нуждается в медпомощи
Во время пожара в Димитровграде погиб ребенок
В гипермаркетах «Лента» объявлены сладкие дни
У жителя Казани арестовали счет за долги по старой квартире
«Ак Барс» получил права на финского форварда Микко Рантанена из НХЛ
Прокуратура обязала власти чувашского города Алатырь поставить на учет разрушенную церковь 1755 года
До конца 2019 года на ТОСЭР "Набережные Челны" свои производства запустят 13 компаний
Лучшим игроком первого матча сезона по мнению болельщиков стал игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия
Для Чувашии подготовлен план ее ускоренного социально-экономического развития
Топ редких детских имен Казани: Тимофей, Владелина, Алихан и Натан
Владимир Путин наградил тренера «Зенит-Казань» Владимира Алекно орденом
До 31 июля в Казани ограничили движение машин по Мамадышскому тракту
В Москве перед матчем «Динамо»-«Рубин» выступят Лев Лещенко и Pharaoh
В Казани мужчину едва не убил собственный диван
Группа «Единой России» по контролю нацпроектов провела рейд на стройплощадках детсадов в Пестречинском и Лаишевском районах
В Казани начались поиски 10-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи
В Казани палец маленькой девочки застрял в металлической детали
В Чебоксарах заключенный сбежавший колонии пробыл на воле менее суток
Татарстанка, почувствовав, что рожает, села за руль и поехала в Казань
Семьи погибших в ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии, получат по 500 тысяч рублей от компании-перевозчика
В Казани адвоката задержали при получении 1,5 миллионов рублей и отправили в камеру
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В Татарстане из-за строительного мусора образовалась свалка на 2 400 квадратных метра