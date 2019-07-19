У жителя Казани арестовали счет за долги по старой квартире

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-19T08:46:19+03:00

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Жителя Казани Артура Ф. ждал неприятный сюрприз: у него заблокировали счета в банке. Оказалось, что по решению суда с него списали долг по комнате, в которой он был прописан два года назад. Недвижимость он продал, но, как позже выяснилось, в Управляющей компании сведения об этом отсутствовали.

- Я настойчиво звонил в УК несколько дней, обещал подать в суд, в результате деньги на мой счет вернулись, - рассказал Артур. - Конечно, мне предлагали их оставить в счет будущих оплат за коммунальные услуги, но я отказался. Продавая квартиру, выписываясь из нее, обязательно перепроверьте, поступили ли сведения о смене владельца в УК.

ИСТОЧНИК KP.RU