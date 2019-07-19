2019-07-19T09:15:40+03:00
Общество

В гипермаркетах «Лента» объявлены сладкие дни

Специальные акции приурочены к Международному дню торта
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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На этой неделе - 20 июля во всем мире пройдет самый сладкий и замечательный праздник - День торта. Относительно молодое событие пришлось по душе и закрепилось во многих странах, объединив представителей различных народов и религий.

Это значит, что у каждого из нас есть веский повод побаловать себя и хотя бы на день отложить свою диету. Те, кто в ссоре, могут смело съесть сладкий кусочек «примирительного» тортика. Всем остальным судьба просто дает знак прихватить сладкий десерт и направиться в гости.

Отправляться за сладеньким лучше всего в гипермаркеты крупнейшей российской сети «Лента». Магазины порадуют многообразным выбором тортов на любой вкус и кошелек. Тем более что в честь любимого всеми сладкоежками праздника в гипермаркетах сети объявлены «Сладкие дни».

Специальные предложения на торты действуют в период с 18 по 24 июля. Например, в гипермаркетах, расположенных в Татарстане, Ульяновске, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Димитровграде, торты «У Палыча» «Прага» весом 550 граммов и торт «Лакоморье» «Сладкая фантазия с ароматом ванили» весом 1 кг можно приобрести со скидками 25%.

Подарите себе и своим гостям сказочно сладкое настроение!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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