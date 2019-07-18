Топ редких детских имен Казани: Тимофей, Владелина, Алихан и Натан
Как подсчитали в ЗАГСе Казани, на прошлой неделе в городе на свет появились 425 младенцев. Из них 222 – это мальчики, а 203 – девочки.
При этом самый минимальный вес, который был зафиксирован у ребенка после рождения в этот раз составил – 2 310 граммов, а самый максимальный 4 550 граммов.
Составили и традиционный рейтинг имен. Так, на прошлой неделе у казанских родителей особой популярностью пользовались: Карим, Тимур, Малика, Асель, Арина, Самира и Ясмина.
В топ же редких имен в этот раз попали: Тимофей, Ольга, Тамира, Владелина, Мира, Оливия, Алихан, Иллария, Мустафа и Натан.
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ИСТОЧНИК KP.RU