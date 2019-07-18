Лучшим игроком первого матча сезона по мнению болельщиков стал игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-18T19:23:31+03:00

В тройку лучших также вошли Зурико Давиташвили и Вячеслав Подберёзкин

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На сайте казанского «Рубина» опубликовали итоги голосования на лучшего игрока матча «Локомотив» - «Рубин», который прошел 15 июля.

По мнению болельщиков, лучшим игроком, набрав 40% голосов, стал автор гола в ворота московского клуба Хвича Кварацхелия. Футболист сравнял счет во втором тайме: с подачи с фланга от Олега Данченко головой отправил мяч в дальний от вратаря угол. Грузинский игрок не стал праздновать забитый мяч, поскольку пришел в «Рубин» из «Локомотива».

Также в тройке лучших Зурико Давиташвили, набравший 24%, и Вячеслав Подберёзкин с 16%.

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ИСТОЧНИК KP.RU