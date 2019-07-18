2019-07-18T19:36:04+03:00
Экономика

До конца 2019 года на ТОСЭР "Набережные Челны" свои производства запустят 13 компаний

Речь, в том числе, идет и о заводах по производству стиральных машин и эпоксидной смолы
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас эпоксидная смола сейчас является дефицитным продуктом, который практически в полном объеме завозится из заграницыСейчас эпоксидная смола сейчас является дефицитным продуктом, который практически в полном объеме завозится из заграницыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Стало известно, что до конца текущего года на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Набережные Челны" запустят свои производства 13 компаний. Об этом в четверг, 18 июля, во время пресс-конференции журналистам сообщил заместитель руководителя Исполкома татарстанского автограла Эльдар Тимергалиев.

В частности, речь идет о заводе по производству стиральных машин, который откроется 28 августа. Кроме того, ожидается запуск компании по производству эпоксидной смолы. Тимергалиев отметил, что последняя сейчас является дефицитным продуктом, который практически в полном объеме завозится из заграницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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