До конца 2019 года на ТОСЭР "Набережные Челны" свои производства запустят 13 компаний
Стало известно, что до конца текущего года на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Набережные Челны" запустят свои производства 13 компаний. Об этом в четверг, 18 июля, во время пресс-конференции журналистам сообщил заместитель руководителя Исполкома татарстанского автограла Эльдар Тимергалиев.
В частности, речь идет о заводе по производству стиральных машин, который откроется 28 августа. Кроме того, ожидается запуск компании по производству эпоксидной смолы. Тимергалиев отметил, что последняя сейчас является дефицитным продуктом, который практически в полном объеме завозится из заграницы.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»