Прокуратура обязала власти чувашского города Алатырь поставить на учет разрушенную церковь 1755 года

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-18T19:44:00+03:00

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Прокуратура Алатыря выяснила, что на территории города имеется объект культурного наследия – каменная Христорождественская церковь 1755 года. При этом собственники у нее отсутствовали. Тогда надзорный орган решил через суд обязать администрацию города поставить объект на учет в качестве бесхозяйственного.

- Кроме того, проверкой установлено, что на 9 объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования город Алатырь, в нарушение требований федерального законодательства отсутствуют информационные надписи и обозначения об объекте культурного наследия, - сообщает прокуратура Чувашии.

Суд удовлетворил исковые требования. Однако его решение в силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU