2019-07-18T19:44:00+03:00
Общество

Прокуратура обязала власти чувашского города Алатырь поставить на учет разрушенную церковь 1755 года

Она является объектом культурного наследия
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
Изменить размер текста:

Прокуратура Алатыря выяснила, что на территории города имеется объект культурного наследия – каменная Христорождественская церковь 1755 года. При этом собственники у нее отсутствовали. Тогда надзорный орган решил через суд обязать администрацию города поставить объект на учет в качестве бесхозяйственного.

- Кроме того, проверкой установлено, что на 9 объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования город Алатырь, в нарушение требований федерального законодательства отсутствуют информационные надписи и обозначения об объекте культурного наследия, - сообщает прокуратура Чувашии.

Суд удовлетворил исковые требования. Однако его решение в силу пока не вступило.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ак Барс» получил права на финского форварда Микко Рантанена из «Нефтехимика»
До конца 2019 года на ТОСЭР "Набережные Челны" свои производства запустят 13 компаний
Лучшим игроком первого матча сезона по мнению болельщиков стал игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия
Для Чувашии подготовлен план ее ускоренного социально-экономического развития
Топ редких детских имен Казани: Тимофей, Владелина, Алихан и Натан
Владимир Путин наградил тренера «Зенит-Казань» Владимира Алекно орденом
До 31 июля в Казани ограничили движение машин по Мамадышскому тракту
В Москве перед матчем «Динамо»-«Рубин» выступят Лев Лещенко и Pharaoh
В Казани мужчину едва не убил собственный диван
Группа «Единой России» по контролю нацпроектов провела рейд на стройплощадках детсадов в Пестречинском и Лаишевском районах
В Казани начались поиски 10-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи
В Казани палец маленькой девочки застрял в металлической детали
В Чебоксарах заключенный сбежавший колонии пробыл на воле менее суток
Татарстанка, почувствовав, что рожает, села за руль и поехала в Казань
Семьи погибших в ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии, получат по 500 тысяч рублей от компании-перевозчика
В Казани адвоката задержали при получении 1,5 миллионов рублей и отправили в камеру
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В Татарстане из-за строительного мусора образовалась свалка на 2 400 квадратных метра