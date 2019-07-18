Семьи погибших в ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии, получат по 500 тысяч рублей от компании-перевозчика

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-18T16:48:13+03:00

А пострадавшие в этой аварии могут рассчитывать на сумму порядка 200 тысяч рублей, в зависимости от тяжести полученных увечий

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Стало известно, что компания-перевозчик выплатит по 500 тысяч рублей семьям шестерых погибших в ДТП с автобусом из Набережных Челнов, которое произошло в Башкирии.

Пострадавшие же в этой аварии могут рассчитывать на сумму порядка 200 тысяч рублей, в зависимости от тяжести полученных увечий, сообщает ТАCC со ссылкой на директора компании-перевозчика Ленара Уразбахтина.

Сейчас там занимаются сбором счетов семей погибших и пострадавших.

Напомним, авария с автобусом произошла 14 июля в 19.16 в Архангельском районе Башкирии возле поселка Ирныкши. Он перевернулся в кювете на трассе "Уфа-Инвер-Белорецк". По предварительным данным, водитель не справился с управлением в сильный дождь. Шесть человек погибли на месте.

По данным на 16 июля, в БСМП Набережных Челнов находится семь человек, один пострадавший - ребенок, находится в КДМЦ. Их состояние оценивается врачами как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU