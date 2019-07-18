«Ак Барс» получил права на финского форварда Микко Рантанена из «Нефтехимика»
Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» обменялись хоккеистами. Так, казанцы получили права на финского форварда Микко Рантанена. Он является ограниченно свободным агентом и принадлежит «Колорадо Эвеланш» из НХЛ.
Взамен состав «Нефтехимика» пополнил нападающий Радель Фазлеев. Прошедший сезон хоккеист начинал в клубе «Lehigh Valley Phantoms» (AHL), затем перешел в систему казанского клуба, где сыграл 16 матчей за «Ак Барс».
– Мы рады приветствовать Раделя в Стае и желаем отличного сезона! – говорится в сообщении на сайте нижнекамского клуба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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