Владимир Путин наградил тренера «Зенит-Казань» Владимира Алекно орденом

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-18T18:56:46+03:00

Также Указом Президента России были награждены еще одни татарстанцы - члены команды «КАМАЗ-мастер»

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Главный тренер казанского «Зенита» и экс-наставник сборной России Владимир Алекно Указом Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Госнаграду 52-летнему тренеру вручили «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Под руководством наставника казанской команды сборная России выиграла Олимпиаду-2012, Кубок мира-2011 и Мировую лигу-2011, а также завоевала «бронзу» Олимпиады-2008. А «Зенит-Казань» вместе с Алекно пять раз становился победителем Лиги чемпионов и девять раз чемпионом страны.

Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили гендиректора «Зенита» Ильхама Рахматуллина и пилота «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева, экипаж которого стал третьим на ралли «Дакар-2018» в зачете грузовиков. Членов экипажа Дмитрия Свистунова и Айдара Беляева отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

ИСТОЧНИК KP.RU