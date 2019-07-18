В Татарстане из-за строительного мусора образовалась свалка на 2 400 квадратных метра

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-18T15:41:57+03:00

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В Татарстане, в Лениногорске образовалась несанкционированная свалка. Экологи обнаружили ее на улице Трубная.

Строительный мусор захламил площадь в 2 400 квадратных метра. Как оказалось, отходы свозили сюда с места сноса зданий на улице Чайковского при помощи спецтехники. Всего объем мусора составил 720 кубических метров.

– Государственные инспекторы продолжают административное расследование. Виновным грозит административная ответственность по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU