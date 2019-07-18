2019-07-18T15:11:32+03:00
Общество

Билайн в Казани создаст уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета 2019

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн выступит технологическим партнером мультиформатного фестиваля ARENALAND, где представит уникальный проект – город АнлимСити в виртуальном и реальном пространствах. Посетить фестиваль и увидеть интеграцию можно будет 20 июля на стадионе «Казань Арена».

АнлимСити – это настоящий город с необычной инфраструктурой и технологической составляющей, построенный в концепции парка развлечений. На его территории каждый может стать участником большой игры, получить бонусы и подарки. В АнлимСити необычно все: от архитектуры, квестов и заданий, собственной валюты в виде бикоинов до его постоянных жителей.

Город существует сразу в двух пространствах: digital и реальном, которые связаны общим сюжетом и игровыми механиками, а также одними из самых современных технологических решений.

Для онлайн-версии были задействованы AR-технологии, что позволило визуально сделать всю инфраструктуру настоящего города. В реальном городе будет использоваться формат иммерсивного шоу. Это поможет создать эффект полного погружения для каждого: гости смогут оказаться не просто зрителями, а станут непосредственными участниками городских событий.

Познакомиться с онлайн-версией города АнлимСити, попробовать свои силы в онлайн играх и заработать первые бикоины, которые можно обменять на подарки, можно уже сейчас на специальной странице.

Абоненты Билайн смогут без проблем делиться впечатлениями с фестиваля в любом формате - онлайн трансляции, видео, фотографии и, конечно, звонки. ARENALAND объединит три ключевых направления: sport, music, network и станет центром притяжения не только казанцев, но и гостей из соседних регионов.

Надежная связь и стабильная скорость 4G интернета на фестивалях и городских праздниках, объектах спортивной инфраструктуры и общественных пространствах – часть глобальной программы оператора по модернизации сети. В Казани были проведены масштабные работы по расширению высокоскоростной сети – за год количество 4G станций было увеличено на 65%. Сейчас Билайн продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью целых районов города. Этим летом сеть оператора успешно прошла проверку большими нагрузками во время российского этапа Чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, а также готова ко встрече гостей и участников Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

ИСТОЧНИК KP.RU

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