В Казани мужчину едва не убил собственный диван

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-18T18:29:56+03:00

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Пожар в квартире на третьем этаже в многоквартирном доме №32 по улице Адоратского в столице Татарстана начался 18 июля в 10.39. Пожарных вызывали соседи, когда едкий дым начал проникать в подъезд из закрытой двери.

Приехавшие пожарные во время разведки обнаружили в горящей квартире хозяина. Мужчина задыхался от едкого дыма. Вывести из опасного места его смогли только при помощи маски спасаемого. Его передали медикам "скорой помощи".

Выяснилось, что загорелся диван. Общая площадь пожара составила два квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за не потушенной сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU