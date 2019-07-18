Попросился переночевать и напал: жителя Чувашии вновь будут судить за изнасилование

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-18T14:46:19+03:00

За свою жизнь мужчина провел в колониях более 11 лет. В основном о попадал туда за изнасилования и надругательства. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

За подобные преступления он не один год провел в колонии

Изменить размер текста: A A

Расследование дела об изнасиловании и угрозе убийством, возбужденном в отношении 33-летнего жителя Шумерли, завершено.

По версии следствия, вечером 26 апреля этого года в своем городе мужчина выпивал у своей знакомой. А когда застолье закончилось, то он напросился переночевать к ее соседке.

Оставшись наедине с женщиной, обвиняемый изнасиловал ее, а после схватил руками за шею угрожал задушить.

- Мужчина находится под стражей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что за свою жизнь мужчина провел в колониях более 11 лет. В основном о попадал туда за изнасилования и надругательства.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU