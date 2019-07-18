Бывший капитан УНИКСа Антон Понкрашов теперь в питерском «Зените»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-18T14:26:19+03:00

Контракт рассчитан на один год

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Бывший капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов в предстоящем сезоне будет играть за питерский «Зенит». Этот контракт с баскетболистом рассчитан на один год.

Казанский клуб объявил об уходе капитана после пяти лет игры по завершению контракта еще 16 июня. В предстоящем сезоне Понкрашов вместе с командой из его родного города сможет сыграть в Евролиге. 27 июня «Зенит» получил «wild card» от главного баскетбольного турнира Европы.

- Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба «Зенит». Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждет интересный сезон, - заявил Антон.

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ИСТОЧНИК KP.RU