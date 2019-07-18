Бывший капитан УНИКСа Антон Понкрашов теперь в питерском «Зените»
Бывший капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов в предстоящем сезоне будет играть за питерский «Зенит». Этот контракт с баскетболистом рассчитан на один год.
Казанский клуб объявил об уходе капитана после пяти лет игры по завершению контракта еще 16 июня. В предстоящем сезоне Понкрашов вместе с командой из его родного города сможет сыграть в Евролиге. 27 июня «Зенит» получил «wild card» от главного баскетбольного турнира Европы.
- Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба «Зенит». Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждет интересный сезон, - заявил Антон.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»