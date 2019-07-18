2019-07-18T14:16:23+03:00
Общество

18 июля стартовали общественные обсуждения по доработанному Генплану Казани 2035

Документ опубликовали в этот четверг
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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В этот четверг, 18 июля, на сайте городской мэрии был опубликован доработанный Генплан Казани 2035.

С этого дня и до 29 августа 2019 года на электронной площадке пройдут общественные обсуждения.

Кроме того, свои замечания, вопросы и предложения жители Казани могут оставить с 29 июля по 1 августа.

Напомним, на доработку документ о дальнейшем развитии города отправили, в том числе и по причине протестов со стороны жителей Дербышек, которые против строительства дороги.

После всех процедур и согласований, в том числе и с федеральными ведомствами, местные власти должны утвердить Генплан Казани 2035 до конца этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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