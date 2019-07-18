18 июля стартовали общественные обсуждения по доработанному Генплану Казани 2035
В этот четверг, 18 июля, на сайте городской мэрии был опубликован доработанный Генплан Казани 2035.
С этого дня и до 29 августа 2019 года на электронной площадке пройдут общественные обсуждения.
Кроме того, свои замечания, вопросы и предложения жители Казани могут оставить с 29 июля по 1 августа.
Напомним, на доработку документ о дальнейшем развитии города отправили, в том числе и по причине протестов со стороны жителей Дербышек, которые против строительства дороги.
После всех процедур и согласований, в том числе и с федеральными ведомствами, местные власти должны утвердить Генплан Казани 2035 до конца этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU