Татарстанские таможенники задержали посылку с японскими мечами периода Эдо

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-18T14:15:32+03:00

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Сюрприз ожидал сотрудников Татарстанской таможни во время сканирования посылки из Китая. В хорошо упакованной бандероли обнаружили два клинка. По российскому законодательству таможенники отправили их на исследование для идентификации на возможную принадлежность к холодному оружию, свободный оборот которого в стране запрещен.

- Экспертиза установила, что на исследование поступили два японским меча тати, являющимся холодным оружием, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Мечи не имеют гарды (цуба), что характерно для оформления мечей в стиле айкути, который был популярен в Японии периодов Момояма и Эдо.

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ИСТОЧНИК KP.RU