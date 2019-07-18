2019-07-18T13:44:58+03:00
Происшествия

В Татарстане в ночной аварии погибла студентка-журналистка

Машина, которой управляла 19-летняя Гульшат Исхакова, перевернулась
Лика ИСАЕВА
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Девушка не справилась с управлением во время дождя.Девушка не справилась с управлением во время дождя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Страшная авария произошла в 1.00 в четверг, 18 июля, в Алькеевском районе Татарстана. По предварительным данным, 19-летняя девушка-водитель, управляя отечественной легковушкой "Лада Приора", превысила безопасную скорость во время дождя.

Она не справилась с управлением и вылетела во встречный кювет. Ее машина перевернулась. От полученных травм девушка скончалась на месте аварии.

Погибшей оказалась жительница Алькеевского района Гульшат Исхакова. Она училась на третьем курсе КФУ.

- Коллектив Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ выражает глубокие и самые искренние соболезнования семье, родным и всем, кто знал Гульшат Исхакову, - написали на страничке в соцсетях педагоги девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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