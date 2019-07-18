СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-18T13:07:50+03:00

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В Казани авария с участием отечественной легковушки "Лады Весты" и автовоза, который перевозил новые машины, произошла сегодня, 18 июля, рано утром, на проспекте Ибрагимова возле автосалона "ТТС".

Большегруз уже начал поворачивать и тут сзади по автобусной полосе его попыталась обогнать "Лада Веста". Маневр водителя отечественной легковушки не удался. Произошло столкновение. После которого его машина отскочила и снесла еще и рекламный щит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720928" frameborder="0"></iframe> В Казани "Лада Веста" снесла рекламный щит после столкновения с автовозом.

- По предварительным данным, водитель легковушки получил травмы, - сообщили в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU