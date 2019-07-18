2019-07-18T12:19:03+03:00
Общество

На территории стадиона «Казань Арена» устанавливают 12 препятствий на площади в 2 000 квадратных метров

С 19 по 21 июля там пройдет уникальный проект «Арена Героев-2019»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/arenageroevФото: vk.com/arenageroev
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Это будет очень похоже на нашумевший в свое время телепроект «Русский ниндзя». В столице Татарстана с 19 по 21 июля пройдут уникальные соревнования «Арена Героев-2019».

Любой желающий в возрасте от 18 лет сможет испытать себя в прохождении 12 препятствий, которые займут площадь в 2 000 квадратных метров на территории стадиона «Казань Арена».

Среди прочего осмелившихся будут ждать: пересечение бассейна на канате, подвесные рукоходы, и вращающиеся мостки.

Общая высота конструкций с препятствиями составит около 6 метров.

Чтобы пройти всю дистанцию участникам придется переходить с одной платформы на другую. А на финише всех будет ждать рампа и всего две попытки, чтобы ее преодолеть.

Будут как любительские, так и индивидуальные забеги, сообщает Минспорта Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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