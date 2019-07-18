На территории стадиона «Казань Арена» устанавливают 12 препятствий на площади в 2 000 квадратных метров
Это будет очень похоже на нашумевший в свое время телепроект «Русский ниндзя». В столице Татарстана с 19 по 21 июля пройдут уникальные соревнования «Арена Героев-2019».
Любой желающий в возрасте от 18 лет сможет испытать себя в прохождении 12 препятствий, которые займут площадь в 2 000 квадратных метров на территории стадиона «Казань Арена».
Среди прочего осмелившихся будут ждать: пересечение бассейна на канате, подвесные рукоходы, и вращающиеся мостки.
Общая высота конструкций с препятствиями составит около 6 метров.
Чтобы пройти всю дистанцию участникам придется переходить с одной платформы на другую. А на финише всех будет ждать рампа и всего две попытки, чтобы ее преодолеть.
Будут как любительские, так и индивидуальные забеги, сообщает Минспорта Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»