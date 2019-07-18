2019-07-18T12:50:12+03:00
Происшествия

В Татарстане после расправы с собутыльником мужчина уснул в 500 метрах от его тела

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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Мужчина испугался за свою жизнь и сбежал, чтобы потом вернуться и взяться за нож.Мужчина испугался за свою жизнь и сбежал, чтобы потом вернуться и взяться за нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Рано утром 16 июля, в среду, в лесу недалеко от лодочной станции «Чайка» в Зеленодольске обнаружено тело 56-летнего мужчины. На его шее теле обнаружили несколько ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

Подозреваемого нашли быстро - он спал в 500 метрах от места преступления. Им оказался 47-летний знакомый потерпевшего. Злоумышленник уже признался в том, что он расправился с товарищем. Он рассказал, что с погибшим они проживали в шалаше и собирали металлолом.

Они вдвоем напились и потерпевший начал угрожать ему ломом. Погибший ранее уже был судим за убийство, и его приятель испугался за свою жизнь. Мужчина сбежал, но вернулся, когда агрессивный компаньон уснул. Тогда злоумышленник схватился за нож и напал на спящего. Пройдя полкилометра от шалаша, он уснул на земле.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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