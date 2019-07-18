В Казани скончался водитель, которому оторвало ногу в ДТП возле моста Миллениум
В больнице вечером 16 июля скончался 47-летний водитель, который попал в ДТП на улице Амирхана в Казани.
Перед въездом на мост Миллениум он был вынужден был остановиться на левой крайней полосе из-за поломки своего автомобиля. А когда мужчина вышел из него, чтобы забрать из багажника и установить знак аварийной остановки, то сбил автомобиль "Рено".
Удар был настолько сильный, что у мужчины оторвало ногу. Медики пытались спасти его, но травма оказалась смертельной. Также, на состояние пострадавшего повлияло и то, что он потерял много крови.
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ИСТОЧНИК KP.RU