2019-07-18T11:26:42+03:00
Происшествия

В Казани скончался водитель, которому оторвало ногу в ДТП возле моста Миллениум

Из-за поломки ему пришлось остановиться прямо на дороге и выйти из машины
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В больнице вечером 16 июля скончался 47-летний водитель, который попал в ДТП на улице Амирхана в Казани.

Перед въездом на мост Миллениум он был вынужден был остановиться на левой крайней полосе из-за поломки своего автомобиля. А когда мужчина вышел из него, чтобы забрать из багажника и установить знак аварийной остановки, то сбил автомобиль "Рено".

Удар был настолько сильный, что у мужчины оторвало ногу. Медики пытались спасти его, но травма оказалась смертельной. Также, на состояние пострадавшего повлияло и то, что он потерял много крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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