2019-07-18T11:00:17+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели из воды вытащили пьяного пловца, который тонул

Мужчину передали сотрудникам "скорой помощи"
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане произошло три происшествия на воде за сутки, 17 июляВ Татарстане произошло три происшествия на воде за сутки, 17 июляФото: Из материалов пресс-службы
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Жители Лениногорска, отдыхающие на пляже у местного озера, что напротив медсанчасти, увидели, что в воде тонет мужчина. Они сразу позвонили спасателям и на место ЧП поспешили специалисты дежурной смены ЗПСО№7 МЧС Татарстана.

Они вытащили из воды уже потерявшего силы мужчину. Его удалось спасти и передать медикам "скорой помощи".

Спасенным оказался 54-летний местный житель. Купаться он пошел пьяным, потому и не рассчитал сил, что едва не привело к трагедии.

Также в среду, 17 июля, в Татарстане утонули два человека.

Так, в Казани в 19.20 в поселке Чебакса на одноименном озере на глубине семь метров и на расстоянии 70 метров от берега водолазы обнаружили тело 20-летнего мужчины.

В 21.20 в среду, 17 июля, в селе Новый Кинер в Арском районе на местном водоеме утонул 51-летний мужчина. Его тело было обнаружено только 18 июля в 1.05 на удалении 25 метров от берега, на глубине 2 метров.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции. Причины происшествий уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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