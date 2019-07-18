В Татарстане ревнивец до смерти избил избранницу и был приговорен к 8 годам колонии
Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – виновным в этом признали 48-летнего жителя Альметьевска.
В суде было доказано, что вечером 22 апреля этого года у себя в дома мужчина по пьяни устроил ссору со своей сожительницей на почве ревности.
В результате скандала он в порыве ярости жестоко избил свою избранницу. Да так сильно, что от полученных травм женщина скончалась прямо на месте преступления.
- Свою вину мужчина так и не признал. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU