2019-07-18T10:36:25+03:00
Происшествия

В Татарстане ревнивец до смерти избил избранницу и был приговорен к 8 годам колонии

Свою вину мужчина так и не признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – виновным в этом признали 48-летнего жителя Альметьевска.

В суде было доказано, что вечером 22 апреля этого года у себя в дома мужчина по пьяни устроил ссору со своей сожительницей на почве ревности.

В результате скандала он в порыве ярости жестоко избил свою избранницу. Да так сильно, что от полученных травм женщина скончалась прямо на месте преступления.

- Свою вину мужчина так и не признал. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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