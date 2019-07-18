19 июля в трех районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-18T10:21:33+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

Изменить размер текста: A A

Так, в эту пятницу, 19 июля, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Достоевского, 53/4, ул.Шмидта, 8, а с 10.00 до 17.00 – ул.Галактионова, 14, 16а, 18, ул.Гоголя, 3а, по ул.Горького, 12.

А с 8.00 до 20.00 обесточат поселок Новое Аракчино Кировского района по адресам: ул.Гипсовая, 1-20, 21а, 21г, 23а, 23б, 23в, 25а, ул.Лаишевская, 1-26, ул.Летняя, 1-50, ул.Новгородская, 29а, 39, 43, 45, 47, 49, а также в поселке Красная Горка: ул.Водников, 58-78, ул.Гипсовая, 21д, 24, 25-29, ул.Объединенная, 28-51.

Кроме того, отключение с 8.00 до 17.00 запланировано в Приволжском районе по адресам: ул.Кул Гали, 9/95, ул.Фучика, 97, 99, 101, а с 8.00 до 18.00 – в домах по ул.Габишева, 19, 19а, 19б, ул.Кул Гали, 20.

На этот же период времени оставят без света ряд домов частного сектора в поселке Отары, не будет его и в домах по улице Мало-Отарская, а с 8.00 до 18.00 – по улице Молодежная.

ИСТОЧНИК KP.RU