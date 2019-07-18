В Казани иномарка сбила пенсионера-велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-18T09:39:11+03:00

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Авария с участием иномарки и велосипеда произошла в Вахитовском районе столицы Татарстана на улице Тукая напротив дома №58 в среду, 17 июля, в 16.02. По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки "Тойота Королла" грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил на "зебре" пешехода - 66-летнего велосипедиста.

На место аварии вызывали "скорую медицинскую помощь".

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травму руки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU