В Казани иномарка сбила пенсионера-велосипедиста
На место ДТП вызвали "скорую"
Велосипедиста сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием иномарки и велосипеда произошла в Вахитовском районе столицы Татарстана на улице Тукая напротив дома №58 в среду, 17 июля, в 16.02. По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки "Тойота Королла" грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил на "зебре" пешехода - 66-летнего велосипедиста.
На место аварии вызывали "скорую медицинскую помощь".
- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травму руки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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