В Чувашии закрыли Конный манеж в санатории "Чувашия"

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-18T08:16:18+03:00

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Тревожная эпопея с вопросом о жизни и смерти шести лошадей и двух пони из Конного манежа санатория "Чувашия" завершилась благополучно. Из-за тяжелого финансового положения руководство санатория "Чувашия" приняло решение закрыть манеж, а животных или продать, или пустить на мясо.

Участники студенческого ветеринарного отряда "Зверополис" бросили клич в соцсетях по сбору денег и пристройству животных из манежа. Пони и лошадям уже более 17 лет, пристроить их в добрые руки сложно.

Но все-таки операция "Добрые руки" завершилась благополучно: двух лошадей и пони забрали на постоянное место жительство в Нижний Новгород, а двух орловских рысаков и трех лошадей местной породы переехали в частное хозяйство на территории Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU