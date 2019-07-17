В Татарстане на трассе едва не опрокинулась фура с печеньем: несколько пачек все же выпали на дорогу

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-17T18:03:00+03:00

Только убедившись в целости и сохранности водителя, очевидцы стали беспокоится о состоянии товара [видео]

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В Татарстане на трассе М-7 под мостом едва не опрокинулась фура, перевозящая печенье. Колесами она попала в дорожную канаву. Окончательно упасть машине не дала опора моста.

По мнению очевидцев аварии, водитель фуры либо отвлекся, либо уснул за рулем. С ним все в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720759" frameborder="0"></iframe> В Татарстане на трассе едва не опрокинулась фура с печеньем.соцсети

Убедившись в целости и сохранности водителя, интернет-пользователи стали беспокоится о состоянии товара. Ведь, по словам некоторых, несколько пачек печенья оказались на дороге:

«Проезжали, там еще печенье вывалилось немного. Надеюсь с ним все хорошо»

«С водителем все нормально, чего желаем и печенюшкам»

«Хоть бы печеньки не пострадали»

«Когда-нибудь и на нашей улице перевернется грузовик с печеньками»

ИСТОЧНИК KP.RU