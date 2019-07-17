В Татарстане на трассе едва не опрокинулась фура с печеньем: несколько пачек все же выпали на дорогу
В Татарстане на трассе М-7 под мостом едва не опрокинулась фура, перевозящая печенье. Колесами она попала в дорожную канаву. Окончательно упасть машине не дала опора моста.
По мнению очевидцев аварии, водитель фуры либо отвлекся, либо уснул за рулем. С ним все в порядке.
В Татарстане на трассе едва не опрокинулась фура с печеньем.соцсети
Убедившись в целости и сохранности водителя, интернет-пользователи стали беспокоится о состоянии товара. Ведь, по словам некоторых, несколько пачек печенья оказались на дороге:
«Проезжали, там еще печенье вывалилось немного. Надеюсь с ним все хорошо»
«С водителем все нормально, чего желаем и печенюшкам»
«Хоть бы печеньки не пострадали»
«Когда-нибудь и на нашей улице перевернется грузовик с печеньками»
ИСТОЧНИК KP.RU
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