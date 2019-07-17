В центре Казани произошла авария с участием двух автобусов
В среду, 17 июля, на перекрестке улиц Пушкина и Горького в Казани произошла авария с участием двух автобусов. По словам очевидцев, одна машина подрезала другую, что и стало причиной их столкновения. Видео, на котором видны последствия ДТП, появилось в соцсетях.
В центре Казани произошла авария с участием двух автобусов.соцсети
Так, на записи видно, что один из автобусов сильно разбил всю переднюю часть кузова, включая лобовое стекло со стороны водителя. О пострадавших в этой аварии пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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