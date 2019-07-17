СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-17T19:34:05+03:00

Со слов очевидцев, одна машина подрезала другую, что и стало причиной столкновения [видео]

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В среду, 17 июля, на перекрестке улиц Пушкина и Горького в Казани произошла авария с участием двух автобусов. По словам очевидцев, одна машина подрезала другую, что и стало причиной их столкновения. Видео, на котором видны последствия ДТП, появилось в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720780" frameborder="0"></iframe> В центре Казани произошла авария с участием двух автобусов.соцсети

Так, на записи видно, что один из автобусов сильно разбил всю переднюю часть кузова, включая лобовое стекло со стороны водителя. О пострадавших в этой аварии пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU