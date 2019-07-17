В Татарстане отремонтировали участок дороги Чистополь-Аксубаево-Нурлат

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-17T19:20:30+03:00

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В Аксубаевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Чистополь-Аксубаево-Нурлат на участке от 35,83 до 38,43 километра.

На отрезке длиной 2,6 километра уложили новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10, и укрепили обочины по 2 метра с каждой стороны. Кроме того, на дороге нанесена дорожная разметка, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Татарстана.

Дорога связывает 3 района республики: Аксубаевский, Чистопольский и Нурлатский.

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ИСТОЧНИК KP.RU