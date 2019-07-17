Из-за африканской чумы свиней на границе Чувашии с Ульяновской областью выставлены кордоны

СЕГОДНЯ 19:42 2019-07-17T19:42:30+03:00

Дежурить на них будут круглосуточно сотрудники ГИБДД и Госветслужбы

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На территории Ульяновской области 8 июля в селе Сурские Вершины выявили очаг африканской чумы, которой заразились свиньи в хозяйстве местного жителя. Кроме того, на территории заказника "Сурские Вершины" егеря нашли труп дикого кабана, который, как показали эксперты, также был инфицирован.

С целью не допустить распространения африканской чумы свиней на территории Чувашии, на границе с Ульяновской областью в Алатырском и Шемуршинском районах выставлены круглосуточные посты Госветслужбы и ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU