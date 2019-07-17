В Казани грузовик сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-17T18:31:26+03:00

Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными ушибами мягких тканей

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Во вторник, 16 июля, в Казани на улице Журналистов «Газель» сбила 17-летнюю девушку. Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора.

- В результате наезда пешеход получила многочисленные ушибы мягких тканей и была госпитализирована, - сообщает пресс-служба полка ДПС Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU