2019-07-17T15:14:06+03:00
Общество

Татарстанские единороссы начали подготовку республиканской программы по ремонту дворов

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Во вторник, 16 июля, в республиканской общественной приемной «Единой России» прошла пресс-конференция представителей избирательного объединения партии. Единороссы рассказали, как партия намерена бороться за голоса избирателей, а также сообщили о старте партийного проекта «Наш двор» по подготовке республиканской программы ремонта придомовых территорий.

Секретать Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина рассказала журналистам о партийном проекте «Наш двор»:

«Анализируя обращения граждан, мы отметили новую тенденцию: после того, как в республике были отремонтированы парки и другие общественные пространства, люди чаще стали обращаться с вопросами о благоустройстве дворов. «Единая Россия» вышла к Президенту республики с инициативой разработать программу ремонта придомовых территорий. Рустам Минниханов поддержал идею: он дал поручение правительству просчитать возможность реализации такой республиканской программы. Речь идет, ни много ни мало, о ремонте более чем 9 тысяч дворов по всей республике – в каждом районе. Также Президент РТ поручил партии обсудить с жителями стандарты ремонта дворов: что именно нужно сделать, на какие аспекты обратить первостепенное внимание. Кандидаты «Единой России» уже приступили к этой работе»

Лилия Маврина пояснила, что в последние годы в Татарстане было отремонтировано 1700 дворов многоквартирных домов на общую сумму 5,5 млрд. рублей.

– Особо отмечу, что дворы, которые были отремонтированы ранее, не выпадают за рамки новой программы, – сообщила Лилия Маврина. – Дело в том, что там упор был сделан в первую очередь на замену асфальта, парковочные места. Мы же работаем над тем, чтобы создать комплексный формат, который помимо ремонта дворовых проездов включает установку освещения, создание детских игровых и спортивных площадок, озеленение, внедрение раздельного сбора мусора. Так что и в те дворы, где ремонт был недавно, но некоторые проблемы еще остались, наши кандидаты также придут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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